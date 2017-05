Strooiwagens RWS reden winter ruim 600.000 km

75 miljoen kg zout gestrooid

Daarbij werd ruim 75 miljoen kg zout gestrooid. Meer dan een derde daarvan werd tijdens de ijzel en sneeuwval in de 1ste 2 weekenden van januari gestrooid. Met de inzet van 542 strooiwagens, 350 sneeuwschuivers, 2 Firestorms en de nieuwe Lavastorm is de gladheid bestreden. Tijdens de strooiacties werkten 1200 medewerkers een kleine 16.000 manuren.

200 miljoen kg voorraad

Rijkswaterstaat is deze winter gestart met ruim 200 miljoen kg strooizout op voorraad. De vorige winter (2015/2016) is in totaal 41 miljoen kg strooizout verbruikt en in de in de winter van 2014/2015 77 miljoen kg. In de strenge winter van 2012/2013 ging er ruim 130 miljoen kg zout doorheen.

Zachte winter

Afgelopen winter was volgens het KNMI aan de zachte kant. Zo was december zacht en zonnig. Januari daarentegen was koud; de koudste januari sinds 2010. Op 7 januari veroorzaakte ijzel extreme gladheid in een groot deel van het land. Het KNMI gaf voor het hele land code oranje uit.

Dat weekend is maar liefst 15 miljoen kg gestrooid en zijn de calamiteitenmachines, de twee Firestorms en de nieuwe Lavastorm, volop ingezet. Ook tijdens de sneeuwval op 12 en 13 januari en 11 op 12 februari is veel gestrooid en veel materieel ingezet. Op 3 maart zijn de strooiwagens voor het laatst uitgerukt.

Vorstschade

De afgelopen maanden zijn bijna 300 meldingen van vorstschade aan het wegdek geregistreerd. De vorstschade beperkte zich met name tot Noord-Holland en Midden-Nederland. In de winter 2015/2016 waren er 105 meldingen, in de winter van 2014/2015 226 en in de winter 2013/2014 225.

Schade aan het asfalt ontstaat vooral op oudere wegdekken. De kans op schade neemt toe bij strenge vorst, in combinatie met vorst-dooiwisselingen, het zogenoemde kwakkelweer.

Gladheidsbestrijding

Het gladheidseizoen van Rijkswaterstaat loopt van 1 oktober tot 1 mei. In de zomer bereidt Rijkswaterstaat zich voor op het winterseizoen. Het zout wordt ingekocht en verdeeld over de 5 centrale zoutloodsen en 56 regionale steunpunten.

Tijdens de zogeheten vlootschouw in september en oktober wordt al het wintermaterieel getest en winterklaar gemaakt. Ook krijgen de chauffeurs van de strooiwagens en sneeuwschuivers een opfriscursus en worden de nieuwe strooiroutes verkend.