Lening boven 250,- euro mobiele telefoon geregistreerd bij BKR

Vanaf 1 mei 2017 geldt de BKR-registratie voor nieuwe toestellen die in maandelijkse termijnen bij een telefoonabonnement worden verstrekt. 'Het betreft alleen wanneer de lening voor het toestel hoger is dan 250 euro', zo meldt Bureau Krediet Registratie (BKR) maandag.

Aanbetaling

Deze lening wordt door de telecomaanbieder bij het BKR geregistreerd. Kredietaanbieders hebben dan inzicht in uw leningen. Er is een uitzondering: wanneer u een aanbetaling doet bij het afsluiten van uw abonnement waardoor de kosten van de lening lager uitvallen dan 250 euro krijgt u geen BKR registratie.

De kredietaanbieder, in dit geval de provider, is verplicht om te toetsen of u de maandelijkse lasten kunt betalen. De regelgeving staat vast in de Wet op het financieel toezicht (Wft), waarop wordt toegezien door het Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Per 1 mei 2017 moeten de telecomaanbieders die een mobiele telefoon in combinatie met een telecomabonnement in maandelijkse termijnen ter beschikking stellen, voldoen aan de regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zo moeten consumenten op een duidelijke manier worden geïnformeerd over abonnementskosten enerzijds en het gebruik van hun telefoon anderzijds.

De veranderingen per 1 mei 2017

“Let op, geld lenen kost geld”, deze uitspraak ziet u vaak voorbij komen op websites van telecomproviders. Per 1 januari 2017 zijn de providers verplicht deze melding op hun website, of andere plekken waar zij hun mobiele telefoon als onderdeel van abonnementen aanbieden, te plaatsen.

Een telefoonabonnement met een mobiele telefoon die wordt betaald in maandelijkse termijnen houdt in dat u een lening afsluit voor deze mobiele telefoon. Dit maandelijkse kredietbedrag zat vroeger meestal verwerkt in uw maandelijkse abonnementskosten. Met ingang van 1 mei 2017 wordt de lening voor de mobiele telefoon bij BKR geregistreerd. De provider moet de consument hierover duidelijk informeren.

Abonnement in maandelijkse termijnen

Bij veel mobiele abonnementen kan je ook een mobiele telefoon in maandelijkse termijnen betalen. Het betreft een lening voor de telefoon waarvoor u maandelijks een bepaald bedrag afdraagt. De maandelijkse kosten van het abonnement bestaat uit een opbouw van de kosten voor internet, bellen en sms’en en een maandelijks bedrag dat u afbetaalt voor de mobiele telefoon.

Dit laatste wordt gezien als een (goederen)krediet. Het deel van het abonnement dat gaat over internet, belminuten en sms’jes valt dus niet onder het krediet. Sinds 1 januari 2017 zijn providers verplicht om duidelijk inzicht te geven in de verdeling van deze kosten.