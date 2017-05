Gerdi Verbeet: 'Geef iedereen op Bevrijdingsdag ook echt vrij'

'Juist nu onze samenleving zo op zoek is naar wat ons bindt, zou het goed zijn om 4 en 5 mei nog steviger te omarmen. Dat kan als iedereen op Bevrijdingsdag ook echt vrij is', stelt Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

'De motie voor een collectieve vrije dag op 5 mei is al in 1981 met een grote Kamermeerderheid aangenomen. Het zou goed zijn om nu eindelijk de daad bij het woord te voegen en 5 mei in overleg met de sociale partners als vrije dag op te nemen in alle cao’s'. aldus Verbeet maandag.

Nationaal Vrijheidsonderzoek

Nederlanders voelen zich tijdens de Dodenherdenking op 4 mei en op Bevrijdingsdag 5 mei het sterkst verbonden met andere Nederlanders ten opzichte van andere momenten van nationale betekenis. Dat blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek dat in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is uitgevoerd door Kantar Public.

Verbondenheid

Acht op de tien Nederlanders voelen zich op 4 en 5 mei in sterke mate verbonden met elkaar. Ook tijdens Koningsdag is het gevoel van saamhorigheid groot. Vierenzestig procent van de respondenten geeft aan op 27 april het gevoel te hebben verbonden te zijn met andere Nederlanders.

Dodenherdenking

Tachtig procent van de Nederlanders geeft aan de Dodenherdenking op 4 mei belangrijk te vinden. Ruim negen op de tien Nederlanders besteden aandacht aan 4 mei. Zo geeft vijfentachtig procent aan de twee minuten stilte in acht te nemen en volgen zes op de tien Nederlanders de herdenking op de Dam via de media.

Bevrijdingsdag

Het aantal mensen dat 5 mei heel belangrijk vindt, is sinds 2011 niet meer zo hoog geweest. Acht op de tien Nederlanders vinden het vieren van Bevrijdingsdag belangrijk. Het percentage Nederlanders dat vindt dat deze nationale feestdag ook een vrije dag zou moeten zijn, groeit al een aantal jaar: van zestig procent in 2015 naar ruim zeventig procent dit jaar.