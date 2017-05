Brandweer schiet hockeyclub in Sint-Oedenrode te hulp

De hulp van de brandweer werd zondagmiddag rond 13.00 uur ingeroepen nadat er problemen waren met de sproei installatie bij hockeyclub MHC aan de Bremhorst in Sint-Oedenrode.

Kunstgras

Door een defect kon de watervoorraad niet meer aangevuld worden waardoor het kunstgras niet meer worden besproeid. De brandweer pompte vanuit een geboorde put nabij de ingang van het sportpark water op en transporteerde deze via vele slangleidingen naar een put achter op het terrein. Nadat het waterniveau voldoende was gestegen konden alle slangen weer worden opgerold en keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.

Statisch

Kunstgras kan op sommige momenten statisch zijn. Vooral als het warm weer is en de luchtvochtigheid laag is. Vaak wordt het kunstgras bij dit soort weersomstandigheden vochtig gehouden. Een klein beetje sproeien is al voldoende om van het statische effect af te komen.

Doordat de watervoorraad bij de hockeyclub nu weer is aangevuld kan men vandaag weer uit de voeten. Het defect aan de installatie zal in de loop van de week weer worden hersteld.