UMCG start twee onderzoeken naar verandering in depressieve klachten

Het UMCG begint met twee nieuwe onderzoeken naar het verloop van depressieve klachten. Het doel van beide onderzoeken is om na te gaan of er signalen zijn die aangeven dat er een verandering in depressieve klachten aan zit te komen.

Het eerste onderzoek gaat na wat er gebeurt tijdens de afbouw van antidepressiva en of een eventuele terugkeer van depressie voortijdig is te voorzien. De tweede studie willen nauwkeurig in kaart brengen wat er gebeurt als mensen herstellen van depressieve klachten.

Op en neer

Het verloop van psychiatrische klachten van mensen gaat op en neer. Het kan een tijd lang heel goed gaan met bijvoorbeeld een patiënt die in het verleden een depressieve episode heeft gehad. Toch kan deze patiënt op een bepaald moment plotseling weer terugvallen. Een cruciale vraag is of dit soort plotselinge kantelpunten te voorzien zijn. Beide nieuwe onderzoeken gaan na of er waarschuwingssignalen zijn die voorafgaan aan deze verschuivingen in psychiatrische symptomen. Dit kan patiënt-specifieke informatie opleveren over de nadering van een kantelpunt in klachten. Beide onderzoeken zijn deel van de overkoepelende Transition In Depression-studie (TRANS- ID); dit is gefinancierd met een Europese subsidie (ERC-consolidator grant).

Veranderingen in depressieve klachten

In beide onderzoeken wordt het individuele veranderingsproces heel nauwkeurig in kaart gebracht met korte dagelijkse metingen van stemming, gedrag, beweging, en hartritme. Hiermee zijn voor het eerst persoonsspecifieke modellen te maken en is per persoon te zien wat er voorafgaat aan veranderingen in depressieve klachten.

Aan de studie over medicatie-afbouw kunnen mensen meedoen die in het verleden depressieve klachten hebben gehad en in overleg met hun arts hebben besloten hun antidepressiva af te bouwen. Aan het onderzoek over het herstel van een depressie kunnen mensen meedoen die nu depressieve klachten hebben en binnenkort starten aan een psychologische behandeling.