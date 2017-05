Grote brand verwoest 2 loodsen Brabantse champignonkwekerij

Uitslaand

De brandweer rukte uit voor de uitslaande brand in een loods van 50x40 meter van de champignonkwekerij in Bavel. Omdat de brand uitslaand was werden er meer brandweervoertuigen opgeroepen. De brand die in een loods leek te zijn ontstaan sloeg in de loop van de avond ook over op de naastgelegen loods.

Veel rook

De brand ging gepaard met veel zwarte rook die vanuit de verre omgeving zichtbaar was. De brandweer adviseerde omwonenden om deuren en ramen te sluiten en uit de rook te blijven.

Veel bekijks hindert hulpdiensten

Vanwege de grote rookwolken die bij de brand vrijkwamen trok deze veel bekijks zelfs zoveel dat de toegangswegen tot het bedrijf onbegaanbaar waren geworden. De Veiligheidsregio MWB riep omstanders dan ook op om niet naar de brandlocatie toe te gaan. 'Blijf thuis en geef hulpverleners de ruimte!', aldus de Veiligheidsregio.

Politieonderzoek

Rond 23.00 uur was de brandweer de brand meester maar waren de twee loodsen verloren gegaan door de brand. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de fatale brand.