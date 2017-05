Noordelijke draaibrug Afsluitdijk tot maandag na ochtendspits gestremd

Vanwege een defect in de noordelijke draaibrug bij Kornwerderzand is deze in ieder geval tot maandag 1 mei na de ochtendspits buiten gebruik. Dit heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt.

Over één brug

Rijkswaterstaat leidt het wegverkeer tot die tijd over 1 brug. Er blijft één rijstrook in elke richting beschikbaar. Met name in de spitsuren en bij brugopeningen kan sprake zijn van een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

Zaterdagmiddag wilde de noordelijke draaibrug in de A7 van Friesland naar Noord-Holland niet volledig sluiten. Inmiddels wordt gewerkt aan een oplossing. De draaibrug blijft in ieder geval tot maandag na de ochtendspits buiten gebruik zodat de aannemer de reparatiewerkzaamheden veilig kan uitvoeren. Dit betekent dat het verkeer rekening moet houden met extra reistijd. Voor de scheepvaart is er beperkte hinder tijdens de werkzaamheden.

De Afsluitdijk

Rijkswaterstaat voert momenteel groot onderhoud uit aan de heftorens en bedieningsgebouwen van zowel de Lorentz- als de Stevinsluizen. De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk.