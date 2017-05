Wielrenner gewond na aanrijding met auto

Langs de rijbaan stonden meerdere voertuigen geparkeerd waardoor de doorgang beperkt was waardoor een automobiliste een tegemoetkomende groep wielrenners meer niet kon ontwijken. Een wielrenner kwam onder de auto terecht en raakte gewond. Hij is per ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk verspert voor het overige verkeer. De automobiliste bleef ongedeerd maar was wel hevig ontdaan.