Man aangehouden na dreigen gasontploffing

De man had de politie gebeld met de mededeling dat hij de gaskraan in zijn woning had opengedraaid en een ontploffing teweeg zou brengen. Uit metingen van de brandweer rond de woning bleek dat er geen gasophoping was waar te nemen. Vervolgens zijn agenten de woning binnen gegaan waar ze de man hebben aangehouden. De man was verward. Er was geen gas in de woning vrijgekomen.