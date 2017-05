Texel in brand om voorjaar in te luiden

Zaterdag is op Texel de Meierblis gehouden. Dat gebeurde op meer dan zeventig plaatsen. Met het aansteken van de vuren wordt de komst van het voorjaar traditioneel gevierd.

Blis is het Texelse woord voor vuur. Meierblissen zijn grote vuren van afval- en snoeihout, deze vuren worden aan het begin van de avond aangestoken. Bij een aantal van de meierblissen worden vooraf aan het ontsteken van het grote vuur eerst diverse kleinere vuren "gebouwd" met behulp van het hout van de meierblis. Sommigen poffen in dit vuur aardappels of smelten marshmallows.

Zwart gezicht

Ook raakt het gebruik meer in zwang om de gezichten zwart te maken met het as. Volgens folkloristische deskundigen is de meierblis een restant van een Germaans (de Walpurgisnacht) gebruik om met vuren de geesten van de winter te verdrijven en de komst van de lente en het licht te vieren. Naast de grote vuren bij de dorpen zijn er ook tientallen particuliere meierblissen.