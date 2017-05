Politiehond grijpt inbreker in zijn achterwerk

Agenten werden op zaterdag rond 1.00 uur gealarmeerd. Er zou een inbraak gaande zijn bij een bedrijfspand aan de Julianastraat. Meerdere eenheden gingen ter plaatse. Op de provinciale weg bij Hilvarenbeek werd een auto aan de kant gezet met daarin de vermoedelijke inbrekers. In de auto vond de politie inbrekerswerktuigen. Daarop zijn de twee mannen, 29 en 43 jaar oud en afkomstig uit Tilburg, aangehouden. De 29-jarige man probeerde er nog vandoor te gaan. Hij kwam echter niet ver. De man wist de weg nog over te steken en zich te verstoppen in de bosjes. Aras wist de man op te sporen en beet de verdachte in zijn achterwerk. Daarop kon de man worden aangehouden.

Ziekenhuis

De auto waar de mannen in reden is in beslag genomen. Bij het pand waar de inbraak is gepleegd wordt verder onderzoek gedaan. De twee verdachten zijn aangehouden. De 29-jarige man is naar het ziekenhuis gebracht om te worden behandeld aan zijn verwondingen. De andere verdachte is ingesloten in het cellencomplex. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.