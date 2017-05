Auto ramt gevel van bloemenzaak aan de Van Beekstraat in Boxtel

De gevel van Bloemsierkunst Marimba in Boxtel is zaterdagochtend 11.45 uur geramt door een auto.

De automobiliste raakte niet gewond. De eigenaar van de bloemenzaak grapte tegen Omroep Brabant: 'Ik denk dat de bestuurster de winkel even van dichtbij wilde zien.' En verder: 'Het valt allemaal wel mee. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.'

Het is nog onduidelijk waardoor de vrouw de macht over het stuur verloor. De bloemenzaak heeft wel veel schade opgelope, .overal in de winkel lag glas.

De brandweer kwam ter plaatse om de constructie van het pand te controleren. Terwijl het ongeval het gesprek van de dag was bij het winkelend publiek ging de verkoop van boeketten en plantjes gewoon door. Een aannemer zal zaterdag nog zorgdragen voor een noodoplossing zodat de eigenaar vannacht niet zelf over zijn spullen hoeft te waken.

De zaak is gelegen aan de Van Beekstraat in Boxtel.