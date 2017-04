VVD start eigen onderzoek naar zakendeal partijvoorzitter Henry Keizer

Dit omdat Keizer in 2012 een zakendeal sloot die volgens diverse artikelen van Follow The Money nogal dubieus is.

Vanochtend gaf Keizer een persconferentie om zijn kant van het verhaal aan de media te belichten. De journalist, die de zaak aan het licht bracht, van Follow The Money was niet welkom.

Volgens het onlineplatform voor onderzoeksjournalistiek heeft Keizer via een dubieuze constructie voor een schijntje uitvaartbedrijf de Facultatieve gekocht. Keizer en zijn zakenpartners zouden veel minder voor het bedrijf hebben betaald dan de marktwaarde.

De VVD besloot in 2013 een permanente integriteitcommissie in te stellen. Een hard rapport van de commissie leidde in 2014 tot het vertrek van Tweede Kamerlid Mark Verheijen.