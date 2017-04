NVWA: vooral particuliere voedselverkopers in de fout op Koningsdag

Opvallend genoeg was op Koningsdag bij controles uitgevoerd door 50 inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dat er vooral bij het voedsel van particuliere verkopers iets mis was. Dit heeft de NVWA vrijdag bekendgemaakt.

Verhitten en warmhouden

'Meestal ging het daarbij om het onvoldoende verhitten van voedsel. In totaal is 9 keer een boeterapport opgemaakt en zijn 89 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld', zo meldt de NVWA vrijdag.

50 inspecteurs van de NVWA waren donderdag op Koningsdag op pad om te controleren op voedselveiligheid op vrijmarkten en bij andere Koningsdagfestiviteiten. Zij voerden in totaal 411 inspecties uit, zowel bij professionele als bij particuliere standhouders.

Niet warm genoeg

Verreweg de meeste overtredingen hadden te maken met het goed op temperatuur brengen of houden van het aangeboden voedsel. Door de koude weersomstandigheden kon van tevoren bereid voedsel soms onvoldoende worden verhit of koelde bereid voedsel te snel af. Voedsel dat niet meer geschikt was voor consumptie moesten standhouders weggooien. Dat gebeurde in 15 gevallen.

De inspecteurs troffen soms vuile verkoopwagens aan; ook ontbrak vaak gelegenheid om de handen te wassen. Vaak was ook geen thermometer aanwezig om de temperatuur van het voedsel te kunnen meten of ontbrak een koelvoorziening.

Ook werd kruisbesmetting van rauwe en bereide producten geconstateerd. De controlerende inspecteurs werkten herkenbaar voor het publiek door hun NVWA-kleding. De inspecties werden over het algemeen positief gewaardeerd.

Waar kijkt de NVWA naar?

De inspecteurs letten op de algemene hygiëne bij het bereiden van voedsel en kijken of er geen verontreiniging of besmetting kan ontstaan op de plek waar het voedsel wordt bereid. Ook kijken ze of salades, rauw vlees en andere bederfelijke levensmiddelen koud genoeg worden bewaard.

Eenmaal bereid voedsel moet juist voldoende warm worden bewaard. De boete voor het verkopen van onveilige levensmiddelen ligt tussen de € 525 en € 1.050. Inspecteurs van de NVWA zien erop toe dat onveilig voedsel niet alsnog wordt verkocht.