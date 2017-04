Aanhouding in onderzoek dode bewoonster flat Geleen

De politie heeft nog geen volledige duidelijkheid in het onderzoek dat woensdagavond werd ingesteld in een woning in de Cityflat na het aantreffen van het levenloze lichaam van de bewoonster. Dit heeft de politie vrijdag laten weten.

Aanhouding 47-jarige verdachte

Het rechercheonderzoek en het technisch onderzoek zijn nog lopende. Het is dus nog niet helder of er sprake is van een natuurlijke dood of een misdrijf. De politie heeft in dit onderzoek vandaag een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden die wordt verdacht van diefstal uit de woning waar de dode vrouw werd aangetroffen.