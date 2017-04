Nachtelijke ruzie tussen vijf mannen loopt uit op steekpartij

Woordenwisseling

Het slachtoffer, een 22-jarige man uit de gemeente Oostburg, vertelt dat hij omstreeks 00.15 uur bij een ruzie betrokken is geraakt tussen nog vier andere mannen. In eerste instantie lijkt het erop dat het blijft bij een woordenwisseling. Kort daarop wordt het ‘vuurtje weer opgestookt’ en wordt het slachtoffer volgens zijn zeggen ineens geconfronteerd met een mes.

Zware mishandeling

Ondanks pogingen om de steekbewegingen te ontwijken krijgt hij toch een prik in zijn schouder. Daarna gaat het groepje uiteen en gaat iedereen zijns weegs. Omdat er veel bloed uit de wond stroomt, heeft het slachtoffer zich laten behandelen door een arts van de huisartsenpost in het ziekenhuis in Oostburg. Vervolgens is de politie gewaarschuwd. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. De mannen zijn bekende van elkaar. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van zware mishandeling. Er is nog geen aanhouding verricht.