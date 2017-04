Onwelwording mogelijk oorzaak auto door gevel in woonkamer

Aan het begin van de middag is een 61-jarige vrouw uit Helmond donderdag met haar auto dwars door de voorgevel de woonkamer van een woning aan de Rijnlaan binnengereden. Dit heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt.

Enorme schade

'De gevel van het pand is totaal ontzet en de schade is enorm. In de woning was de bewoner aanwezig die nog net op tijd kon wegspringen en met de schrik is vrij gekomen. Ook de bestuurster van de auto is ongedeerd gebleven', aldus de politie.

Bocht

De 61-jarige vrouw reed in haar auto vanuit de richting van de Rivierensingel in de richting van de Biesbosch. In een bocht van de Rijnlaan reed zij rechtdoor, door het voorraam van de woning en kwam in de woonkamer tot stilstand.

Onwelwording

De bewoner die op het moment van de aanrijding in de woonkamer aanwezig was kon nog net op tijd wegspringen en raakte niet gewond. De bestuurster van de auto is mogelijk onwel geworden voor het ongeluk, zij kwam ook met de schrik vrij.