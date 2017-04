Twee gewonden bij steekincident in Hardenberg

Bij een steekincident op de Voorstraat raakten op donderdag 27 april een 22- en een 24-jarige man uit Hardenberg licht gewond. Korte tijd later hield politie een man aan in een woning in Hardenberg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident.

De politie kreeg omstreeks 2.00 uur melding van een incident op de Voorstraat. Ter plaatse bleek dat er ruzie was geweest. De 24-jarige was hierbij in zijn bil gestoken en de22-jarige had een steekwond aan zijn hand. De politie startte direct een onderzoek. Hieruit kwam al snel een inwoner van Hardenberg naar voren als mogelijke betrokkene. Hij werd korte tijd later aangehouden in een woning in Hardenberg en is ingesloten voor onderzoek. De twee gewonden hebben na behandeling in het ziekenhuis een verklaring bij de politie afgelegd en konden toen naar huis.