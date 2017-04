'LNG vaak juist slechter voor het klimaat dan diesel'

LNG, de nieuwe fossiele brandstof voor het zware transport die diesel moet vervangen, blijkt niet de klimaatvoordelen te hebben die de sector claimt. In het overgrote deel van de gevallen stoot LNG zelfs meer broeikasgas uit dan diesel. Een onderzoek van Down to Earth magazine toont dit aan.

LNG is ‘liquid natural gas’: gekoeld, vloeibaar aardgas. In de Nederlandse transportsector wordt LNG pas enkele jaren gebruikt. Het is goedkoper dan diesel en zou ook beter zijn voor het milieu. Het LNG Platform Nederland claimt dat de brandstof 15 procent minder broeikasgas uitstoot ten opzichte van diesel. Praktijktesten door TNO en Low Carbon Vehicle Partnership laten echter zien dat rijden op LNG in de gunstigste gevallen hoogstens 10 procent uitstoot bespaart; in de nadeligste scenario’s slaat dit om in 35 procent extra uitstoot. Ook de uitstoot in de productieketen veroorzaakt veel klimaatschade. Gas dat geïmporteerd wordt uit Algerije stoot bijvoorbeeld tot 2,5 keer meer broeikasgassen uit dan diesel.

Methaanlekkage

Deze zorgelijke praktijkresultaten worden onder andere veroorzaakt door tegenvallend motorrendement, de energie die het kost om het gas te koelen, gas dat afgefakkeld wordt in de landen van herkomst en het weglekken van methaan; een probleem waarover vorige week nog kamervragen gesteld zijn.

Het LNG Platform Nederland wil dat in 2050 de helft van de Nederlandse trucks en een derde van de zeeschepen op LNG werkt. De klimaatvoordelen van dit aardgas worden daarbij aangevoerd als argument. Maar, zo stelt Richard Smokers van TNO tegenover Down to Earth: een eenduidig advies dat LNG beter presteert dan diesel is lastig te geven.