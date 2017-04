Brandweer redt kalf uit sloot

Een voorbijganger had het diertje bij toeval ontdekt omdat de moeder koe over de afrastering gebogen stond. Hij belde daarop 112 waarop de brandweer direct in actie kwam. De viervoeter bleek al een tijdje in de sloot te hebben gelegen en was onderkoeld geraakt waardoor het niet meer op eigen poten kon staan. De eigenaar heeft het beestje opgehaald en een warm onderkomen gegeven.