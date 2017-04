Honderden banen weg bij COA door afnamen asielzoekers

Dit is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. Er blijven 61 opvanglocaties open en 45 locaties gaan sluiten of zijn al gesloten. Ook wordt de opvangcapaciteit van 18 bestaande locaties teruggebracht. Het COA heeft woensdag 26 april de betrokken gemeenten en de medewerkers geïnformeerd.

Op dit moment verblijven er 22.800 asielzoekers en vergunninghouders in de centrale opvang, terwijl er 48.700 plaatsen (stand van zaken 18 april 2017) beschikbaar zijn. De asielinstroom bestaat momenteel grotendeels uit nareizigers en relocanten die niet of korter gebruik maken van opvang tijdens het doorlopen van de asielprocedure. Daarnaast is de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten toegenomen.

Ook moeten veel vreemdelingen weer vertrekken omdat zij geen recht hebben op een vergunning. De lagere bezetting en de verwachtingen ten aanzien van de instroom waren voor het COA al eerder aanleiding om het aantal opvangplaatsen terug te brengen. De prognose is dat de bezetting op locaties van het COA dit jaar nog verder afneemt. Overigens blijft nog reservecapaciteit beschikbaar om weer op te kunnen schalen bij eventuele groei.

Personele gevolgen

Het COA heeft 26 april ook medewerkers geïnformeerd over de personele gevolgen: het gaat om ongeveer 550 arbeidsplaatsen. Sinds medio 2016 tot eind maart 2017 hebben we al van 1.300 medewerkers afscheid genomen. De komende periode wordt bekeken wat dit concreet voor individuele medewerkers betekent. De verwachting is dat dit grotendeels om tijdelijke contracten zal gaan. De ondernemingsraad is nauw betrokken bij de besluitvorming.

Samenwerking

“We zijn ons ervan bewust dat het sluiten van locaties veel impact heeft in gemeenten waar in de afgelopen jaren goede opvang tot stand is gebracht”, zegt bestuursvoorzitter Gerard Bakker van het COA. “We zijn samen ingrijpend gegroeid, en het is nu belangrijk dat we ook weer samen afschalen. Wij trekken niet zomaar de deur achter ons dicht, want het zou kunnen dat we elkaar opnieuw hard nodig hebben als het aantal asielzoekers onverwacht weer toeneemt.”

Het COA blijft oog houden voor de inspanningen van omwonenden en andere betrokkenen. Bakker: “Voor de ondersteuning van integratie en participatie blijven netwerken van vrijwilligers hard nodig.”