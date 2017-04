Autokraker heeft 'pech' met politieheli

Een autokraker had vannacht de 'pech', nadat hij een bestelbus had opengebroken, dat er op dat moment net een politiehelikopter boven hem hing. Dit meldt de politie woensdag.

Ingerekend

De 49-jarige inwoner van Renkum werd dan ook snel door de collega's op de grond ingerekend. De man wordt er van verdacht een bestelbus aan de Eekwal in het Gelderse Renkum te hebben opengebroken.

Verstopt in tuin

De man kon met hulp van 'bovenaf' in de nacht van dinsdag op woensdag rond 04.00 uur worden aangehouden op de Vendelier in het naastgelegen dorpje Heelsum. De man werd getraceerd in de tuin van een woning aan de Vendelier. Ook werden spullen die buitgemaakt werden uit de bestelauto teruggevonden. De man werd ingesloten op het bureau.