Ten Cate toch geen bondscoach Nederlands elftal

In de Telegraaf zegt hij: 'De baan is mij maandagavond toegezegd. Maar uiteindelijk heb ik besloten dat niet te doen. Als je zo'n verantwoordelijke baan aanneemt, voor mij de meest eervolle in het Nederlandse voetbal, is het essentieel dat de hele organisatie daar achter staat, anders wordt het geen succes.'

En verder zegt hij in de krant: 'Ik geloof heilig dat Oranje voldoende kwaliteit heeft zich te kwalificeren voor het WK in Rusland. ,Verder heb ik alleen maar waardering voor alle echte voetbalexperts die mijn kandidatuur steunden en voor Hans van Breukelen die voor mij zijn nek heeft uitgestoken. Ik wens hem veel succes in zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach en hoop dat het Oranje heel erg goed gaat.'

Aanstelling Advocaat doorgedrukt?

In Abu Dhabi sprak technisch directeur Hans van Breukelen zaterdag uitvoerig met Ten Cate over de functie van bondscoach van Oranje. Daarna reisde Van Breukelen door naar Istanbul waar hij met Dick Advocaat, op dit moment trainer van Fenerbahçe, om de tafel zat. De krant schrijft dat Van Breukelen vol voor Ten Cate ging, maar dat hij geen rugdekking van de KNVB zou hebben gekregen. Er doet een hardnekkig gerucht de ronde dat de tijdelijke hoogste KNVB-baas Jean-Paul Decossaux zijn collega Van Breukelen heeft overruled. Als dat klopt zou dat betekenen dat Decossaux persoonlijk de aanstelling van Advocaat zou hebben doorgedrukt.