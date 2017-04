Files aan vooravond Koningsdag

Veel mensen hebben door de feestdag op donderdag een lang weekend vrij. Op de wegen in het midden en zuiden van het land is dat goed te merken.

De activiteiten op Koningsdag op donderdag 27 april hebben vooral gevolgen voor het verkeer in de binnensteden met grote vrijmarkten zoals Utrecht en Amsterdam. Op de snelwegen verwacht de ANWB donderdag weinig problemen.

In Tilburg is de binnenstad donderdag lastig bereikbaar vanwege het koninklijk bezoek. De festiviteiten beginnen om 11:00 ’s uur ochtends. Het officiële gedeelte is twee uur later voorbij.

De meeste werkzaamheden aan snelwegen liggen de komende dagen stil. Belangrijkste uitzondering is de A1 ten oosten van Amsterdam. Die gaat dit weekend wederom dicht. Bij de vorige afsluiting ontstonden er behoorlijk wat files op de A2 en de A9 vanuit Amsterdam. De afsluiting van de A1 begint vrijdagavond 28 april. Het gaat om de rijbaan richting Amersfoort tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg. Maandagochtend 1 mei gaat de snelweg weer open.

Op maandag 1 mei vieren onze buurlanden de Dag van de Arbeid. Veel Belgen en Duitsers brengen het lange weekend in ons land door. Bij Roermond wordt het waarschijnlijk dringen op de N280 rond de Designer Outlet waar honderden Duitse koopjesjagers worden verwacht.

Op vrijdag 5 mei zijn er in het hele land de bevrijdingsfestivals waar veel publiek op afkomt. Omdat voor veel mensen volgende week vrijdag de meivakantie eindigt, rekent de ANWB tussen 12.00 en 16.00 uur op drukte door terugkerende vakantiegangers