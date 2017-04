Fietser in Kerkrade vanuit auto beschoten

Het slachtoffer fietste over de Kokelestraat toen hij vanuit een auto werd beschoten. Hij is zwaargewond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De identiteit van de fietser is nog niet bekend.

Veel onduidelijkheden

De politie heeft de omgeving van het incident afgezet en is een sporenonderzoek gestart. Over de toedracht is op dit moment nog niets bekend. Buurtonderzoek en getuigenverklaringen zouden hier mogelijk meer duidelijkheid over kunnen geven. Ook de aanleiding is op dit moment niet bekend. De politie heeft nog niemand aangehouden.