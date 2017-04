Lange files A28 en A1 door eerder ongeval met fatale afloop

Vanmiddag stond er in beide richtingen lange tijd file door een spoedreparatie aan de middenvangrail na een zware aanrijding tussen twee vrachtwagens een personenauto.

De inzittende van de auto is overleden. Vanwege politieonderzoek is er nog een flink deel van de avondspits een rijstrook dicht.

De VID adviseert het verkeer over Apeldoorn via de A1 en A50 te rijden. Helemaal filevrij gaat dat niet, maar het is een beter alternatief dan de A28. Ook de omleidingsroute A1 richting Apeldoorn loopt inmiddels vast. Binnendoor rijden via Nijkerk/Putten heeft weinig zin: ook daar veel filevorming.