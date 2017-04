Man aangehouden in gevangenis vanwege poging moord

De politie heeft vanochtend in de gevangenis in Vught een 31-jarige man aangehouden die verdacht wordt van een poging moord. De man zit momenteel gedetineerd in de PI Vught omdat hij door het hof Arnhem-Leeuwen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en TBS voor een poging moord die hij op 13 december 2011 heeft gepleegd in Almere.