Politie onderzoekt incident ernstig gewonde man in woning

De politie is maandagavond in Heerhugowaard een groot onderzoek gestart nadat een 26-jarige man uit Heerhugowaard ernstig gewond is geraakt in een woning aan de Schelde. 'Mogelijk heeft er voorafgaand een conflict plaatsgevonden', zo meldt de politie dinsdag.

Getuigenoproep

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen die mogelijk iets (verdachts) hebben gezien in de omgeving van de Schelde maandagavond tussen 22.00 en 23.30 uur. Ook mensen die meer informatie hebben over wat er heeft plaatsgevonden in de woning kunnen contact opnemen met de politie.

Camerabeelden

Tot slot vraagt de recherche buurtbewoners die over camerabeelden beschikken van de Schelde of in de omgeving daarvan deze te delen met de politie. Het 26-jarige slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.