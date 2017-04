Automobilist niet schuldig aan dodelijk ongeval wielrenner Wilhelminadorp

Uit de verklaringen van de betrokkenen en het forensisch sporenonderzoek is gebleken dat het slachtoffer op de grond viel tijdens een uitwijkmanoeuvre in de fietsgroep. Toen de man op de grond lag, kwam vanuit de tegenovergestelde richting juist een personenauto. Gebleken is dat deze niet te snel en uiterst rechts reed. Hij kon een botsing met de wielrenner niet meer voorkomen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Volgens de politie is de bestuurder van de personenauto op geen enkele wijze schuldig aan het ernstige ongeval.

Bijeenkomst

De omgekomen 78-jarige man uit de gemeente Roosendaal maakte onderdeel uit van een groep van ongeveer twintig wielrenners. Het ernstige incident had voor de leden van deze fietsgroep een grote impact. Zij komen binnenkort bijeen om deze traumatische gebeurtenis te herdenken en te bespreken. Agenten, die bij de hulpverlening en het politieonderzoek betrokken waren, zijn hierbij aanwezig. Ook is er een medewerker van Slachtofferhulp Nederland aanwezig.