Politiepand Rotterdam onder vuur genomen

In een politiepand aan de Beverwaardeseweg zijn maandagochtend inslagen ontdekt, vermoedelijk ontstaan door schoten. De politie is een onderzoek gestart en spreekt graag met getuigen.

Het pand, een voormalig politiebureau, is vermoedelijk in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 april beschoten. Dat blijkt uit een eerste buurtonderzoek dat maandag direct is uitgevoerd door politieagenten. Ook heeft de Forensische Opsporing sporenonderzoek verricht.