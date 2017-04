Zeehondencentrum Pieterburen vangt 1 dag oude pup op

'Gijsje is niet alleen zelf te vroeg geboren, hij is ook nog eens heel vroeg in het seizoen geboren. Wel een maand voordat het geboorteseizoen eigenlijk begint', stelt het zeehondencentrum.

Uit zee gevist

Zondag rond 20.00 uur werd hij het Zeehondencentrum binnengebracht. Zelfs de kleinste rieten mand die het opvangcentrum voor het vervoer van zeehonden gebruikt was nog te groot was voor hem.

Amper 5 kilo

Gijsje is een pup van de Gewone zeehond, hij woog amper 5 kilo en had nog een witte vacht. Deze pups hebben nog een witte vacht voor ze geboren worden, maar na de geboorte is die witte donsvacht meteen al weg. Dat Gijsje zijn witte vacht nog heeft betekent dat hij te vroeg geboren is. Daarnaast begint het geboorteseizoen van de Gewone zeehond pas aan het einde van de meimaand, dat hij nu al geboren is maakt het dubbel zo bijzonder.

Geen 24 uur oud

'Gijsje's navelstreng was nog heel vers, daardoor weten we dat hij nog geen 24 uur oud was toen hij binnengebracht werd. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij zelfs zijn allereerste voeding pas van ons gekregen, verbazend hoe dit diertje de eerste uren van zijn leven overleefd heeft. Vooral als je bedenkt dat hij uit zee gevist is', aldus het zeehondencentrum.