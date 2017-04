Onderzoek naar incident met rookpotten PSV-stadion in volle gang

Het politieonderzoek naar het afsteken van meerdere rookpotten in het stadion van PSV afgelopen zondag is in volle gang. 'De politie nam in totaal zes rookpotten in beslag. Twee daarvan werden na de wedstrijd tegen Ajax op de tribune gevonden', meldt de politie maandag.