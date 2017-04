Jongeren waarschuwen politie na lugubere vondst in het spookachtige bos

Bij de politie in Vlissingen kwam zondagavond een melding binnen van een aantal bezorgde jongeren die een bizarre ontdekking hadden gedaan. Ze hadden hiervan een foto gemaakt. Het leek erop dat er iemand zichzelf had opgehangen aan een boom, aldus de politie.

De politie ging met de jongeren terug naar de lugubere spookachtige plek in Het Ritthemse bos. ''Er was geen straatverlichting aanwezig en als je met de zaklamp scheen zag je de ogen van schapen, die daar liepen, oplichten. Een van de jongeren wees ons de plaats waar het slachtoffer zou hangen. Dat was aan de overkant van het meertje. En inderdaad zagen wij daar een gestalte van een persoon. Het leek er daadwerkelijk op dat er iemand zelfmoord had gepleegd'', aldus de politie.

''Toen wij dichterbij gingen kijken zagen wij dat het gelukkig vals alarm was''. Het betrof een bord van een soldaat. Deze was daar pas geleden geplaatst door Staatsbosbeheer. Daarna kreeg de politie nog meer meldingen en werd het bord verwijderd en aan de beheerder teruggegeven.