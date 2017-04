Kinderwagen in brand in flat

In een flat aan het Schuttersveld in Schiedam is maandagmiddag brand uitgebroken. Er kwam korte tijd flink wat rook vrij in het gebouw.

Kinderwagen in hal

De oorzaak bleek een kinderwagen te zijn die in de hal in brand stond. Het vuur was snel gedoofd waarna de brandweer het pand heeft geventileerd. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.