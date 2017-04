Burgemeester Van Zanen slaat eerste 10,- euromunt 50-jarige koning

Burgemeester Jan van Zanen

De ceremoniële slag werd verricht door de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen onder toeziend oog van Ted Peters, Algemeen Directeur van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Verder woonden het ontwerpersduo Persijn Broersen & Margit Lukács, verantwoordelijk voor het ontwerp van de munt, de ceremonie bij. Daarnaast was tijdens de ceremonie royaltydeskundige Marc van der Linden aanwezig voor een voordracht over Koning Willem-Alexander.

‘Aanmoedigen, samenbinden en vertegenwoordigen’

Op de munt staat het thema ‘aanmoedigen, samenbinden en vertegenwoordigen’. Dit is het motto waarmee Koning Willem-Alexander zijn koningschap inluidde. De drie waarden lopen als een rode draad door zijn leven en zijn duidelijk op de munt verwerkt.

Waterbeheer

En al is de Koning niet meer officieel werkzaam als adviseur op het gebied van waterbeheer, “het is zo’n deel van mijn leven geworden, dat zal ik zeker niet meer los kunnen laten”, zoals hij zei tijdens zijn afscheidstoespraak van de VN-adviesraad voor water en sanitatie.

Vanwege zijn diepgaande interesse in water en waterbeheer plaatste het ontwerpersduo op de munt een zeemansknoop van linten als symbool van verbinding. De linten op de munt zijn geïnspireerd op de reliëfs in het Paleis op de Dam. Op de voorzijde van de munt staat het portret van Koning Willem-Alexander.

Koningshuis populair

Het ontwerp van de munt werd eerder deze maand onthuld. Vanaf die dag konden liefhebbers het Verjaardagstientje bestellen. Inmiddels is een aantal speciale uitgiften al uitverkocht, zoals de Gouden Verjaardagsmunt met een nominale waarde van 50 euro en de speciale set met drie Verjaardagstientjes met kleur.

“Hieruit blijkt hoe populair herdenkingsmunten met een koninklijk thema zijn”, zegt Ted Peters van de KNM. “Een herdenkingsmunt met een koninklijk thema komt ook niet zo vaak voor, dat maakt deze munt voor verzamelaars natuurlijk extra speciaal en gewild".

"De laatste koninklijke herdenkingsmunt dateert uit 2013. Ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander werd toen het Koningstientje geslagen. In 2005 vierden we dat Koningin Beatrix 25 jaar staatshoofd van Nederland was. Voor deze gelegenheid werd toen de Jubileummunt geslagen”, aldus Peters.

Beschikbaarheid Verjaardagstientje

De herdenkingsmunt is vanaf vandaag verkrijgbaar en heeft vanwege het koninklijke karakter een waarde van tien euro. Het Verjaardagstientje is een wettig betaalmiddel in Nederland en is verkrijgbaar via www.knm.nl en in de deelnemende PostNL-postkantoren en Primera.