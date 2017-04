Autoclubs willen openheid over ‘deal’ Duitse tol

Tot nu toe heeft Bulc gezwegen over deze resolutie die met een grote meerderheid in het Parlement is aangenomen op 15 maart 2017.

In de resolutie wordt Bulc opgeroepen om openheid te geven over de deal die zij informeel met de Duitse minister van verkeer Dobrinth sloot over invoering van tol in Duitsland. Ook wil het parlement klaarheid over het plotseling ‘parkeren’ van de inbreukprocedure die de Commissie tegen Duitsland was gestart zonder juridische onderbouwing. De Europese commissie heeft Duitsland voor Europese Hof gedaagd. Daar kwam door de deal met de commissie een eind aan.

ANWB en de andere clubs vinden dat er in de aangepaste tolplannen nog steeds sprake is van discriminatie van buitenlandse automobilisten. Dit omdat Duitsers de tol gecompenseerd krijgen via de motorrijtuigenbelasting. Buitenlanders kennen dat voordeel uiteraard niet.

Als eurocommissaris Bulc het licht definitief op groen zet voor de Duitse tol, kunnen alleen lidstaten nog roet in het eten gooien. De Oostenrijkse en Nederlandse minister van verkeer hebben herhaaldelijk aangegeven dat ze naar het Europese Hof stappen als Duitsland de plannen doorzet.