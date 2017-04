Jumbo en Vakbonden botsen

Vanochtend maakte Jumbo bekend dat het geen cao met vakbonden FNV Handel en CNV Vakmensen wil afsluiten. In plaats daarvan wil het supermarktconcern een arbeidsvoorwaardenregeling met de ondernemingsraad (OR) afspreken.

Debbie van Leiden, bestuurder FNV Handel: ‘Het is overduidelijk dat ook dit dictaat van Frits van Eerd zelf komt. Hij duldt geen tegenspraak, niet van zijn werknemers en al zeker niet van de bonden. Ook nu weer bepaalt hij eenzijdig dat afspraken over arbeidsvoorwaarden met de OR worden gemaakt. Met dit dictaat toont hij totaal geen respect voor de standpunten en belangen van de werknemers in de distributiecentra. Het feit dat Jumbo afspraken met de OR wil maken, verandert niets aan onze koers. De werknemers willen een goede cao met daarin afspraken over het terugdringen van werkdruk door tijdelijke krachten vaste banen te geven. Dat is waar we voor strijden, en die strijd zetten we voort.

‘Jumbo zet hiermee de klok ineens ruim een eeuw terug’, reageert bestuurder Pien Zijlsta van CNV Vakmensen. ‘Alle macht bij de directeur en schijnkracht bij de OR. Die mag vinden wat ze wil en als het niet bevalt is dáár het gat van de deur. Ongehoord wat Jumbo hier doet. Je neemt jouw werknemers heel erg niet serieus op deze manier. Het ligt voor de hand dat wij als vakbond daar niet mee akkoord gaan. De acties gaan dus gewoon door. We zullen met de mensen van de distributiecentra duidelijk maken dat aanspraak op vast werk een reële aanspraak is.’