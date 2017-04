Knul (12) 's nachts gearresteerd op verdenking slaan vrouw

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag in Tilburg tijdens het horecatoezicht omstreeks 04.15 uur op de Spoorlaan een 12-jarige Tilburger aangehouden ter zake de verdenking van mishandeling. Dit meldt de politie zondag.

Woordenwisseling

Hij zou een 26-jarige vrouw uit Vlijmen tijdens een woordenwisseling in haar gezicht hebben geslagen. Hij werd door de dienders op aanwijzing van Cameratoezicht aangehouden.

Logeren bij neefje

Zijn moeder schrok heel erg van de arrestatie omdat zij er vanuit ging dat hij bij een neefje logeerde. Hij ontkende het slachtoffer te hebben geslagen. Hij had volgens eigen zeggen alleen een duw gegeven nadat zij hem in zijn gezicht had gekrabd.