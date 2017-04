Pool omgekomen na omslaan zeilschip bij Vlieland

Zondagochtend is een Poolse opvarende van een Engels zeilschip omgekomen nadat deze was omgeslagen ter hoogte van Vliehorst nabij Vlieland. Dit heeft de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) zondag bekendgemaakt.

Melding bij Kustwacht

Bij de Nederlandse Kustwacht kwam zondagochtend even voor 10.00 uur de melding binnen van de omgeslagen zeilboot ter hoogte van Vliehorst nabij Vlieland. Reddingboten van Texel, Terschelling en Vlieland werden daarop gealarmeerd. Ook de Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) reddingshelikopter is uitgevlogen.

Een dodelijk slachtoffer aangetroffen

Eén overleden opvarende werd door de helikopter van boord gehaald. Aanvankelijk werd er gedacht dat er nog drie personen aan boord waren geweest. Een duikteam werd ingeschakeld om te zoeken naar deze personen.

Onderzoek duikteam

Onderzoek wees echter uit dat er slechts 1 persoon aan boord was geweest. De zoekactie is daarop beëindigd. Onderzoek naar de oorzaak van het omslaan en aan het wrak zal worden opgepakt door de politie in coördinatie met de GMK Noord Holland Noord.