NS noemt 3-daagse proef met gesloten deurtjes geslaagd

De Nederlandse Spoorwegen (NS) kijkt met een tevreden gevoel terug op de driedaagse proef met gesloten poortjes op station Utrecht Centraal. Dit heeft de NS zondag laten weten.

In en uit checken

Tientallen medewerkers stonden de afgelopen dagen klaar om reizigers met vragen op weg te helpen, maar zagen dat de meeste reizigers geen probleem hebben om te wennen aan de nieuwe situatie. Ook vergeten reizigers niet meer om in of uit te checken.

Veelgestelde vragen

Vragen zijn er natuurlijk wel. Nog niet iedereen is bekend met de mogelijkheid om het station via de passage over te steken. De overdekte passage zonder poortjes strekt zich uit van Jaarbeurs- tot centrumzijde en net als in de hal zijn er diverse winkeltjes. Ook voor een bezoek aan de horeca op het balkon boven de hal hoef je de poortjes niet te passeren.

Afscheid nemen bij de trein is voor sommigen toch romantischer dan bij de poortjes. Bezoekers met een OV-chipkaart met NS-product en voldoende saldo werden gewezen op de mogelijkheid om binnen het uur weer kosteloos uit te checken, handig als je iemand uit wil zwaaien.

En hoe open je eigenlijk een poortje met een e-ticket? Veel tieners op weg naar de Jaarbeurs voor een evenement met hun favoriete YouTube-sterren maakten zaterdag gebruik van digitale of geprinte kaartjes. Door de barcode op het kaartje te scannen wordt het poortje geopend.

Minder zwartrijders, verhoogd veiligheidsgevoel

Utrecht Centraal is het 71e station waarop de poortjes gesloten worden. Op stations waar de poortjes gesloten zijn, zien we minder zwartrijders, minder agressie in de trein en een verhoogd veiligheidsgevoel bij reizigers. Op stations met gesloten poortjes waardeert 90% van de reizigers de veiligheid met een rapportcijfer ‘7 of hoger’. Op stations zonder poortjes bedraagt het percentage reizigers dat een ‘7 of hoger’ geeft 81%.

Terug in stand '3/4 gesloten'

De poortjes staan inmiddels weer terug in de stand waarin driekwart gesloten is. De komende periode worden de bevindingen van deze drie dagen geëvalueerd met alle partijen op het station. Daarna wordt besloten wanneer alle poortjes definitief in werking worden gesteld.