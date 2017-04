Zeer grote brand in Westelijk Havengebied Amsterdam verwoest loods

In Amsterdam heeft zaterdagmiddag een zeer grote brand gewoed in het Westelijk Havengebied. De brandweer in de regio was massaal uitgerukt.

De brand woedde in een bedrijfsverzamelgebouw, waar allerlei verschillende goederen worden opgeslagen. De brandweer spreekt over een zeer grote brand. Even na 15.00 uur liet de brandweer weten het vuur onder controle te hebben en dat de rook afneemt. De brandweer kon niet voorkomen dat het gebouw tot aan de grond toe is afgebrand. Wel wist de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naast gelegen bedrijfspanden.

Omdat de brand gepaard ging met veel rookontwikkeling, is er een NL Alert verstuurd. Gezien de windrichting werd het Alert ook in Zaandam gegeven.

De Hempont tussen Amsterdam-Zaandam is voorlopig nog afgesloten. Vanuit grote delen rondom Amsterdam was de brand goed te zien. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.