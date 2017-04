Geen aanwijzingen voor misdrijf na aantreffen dode man vakantiewoning in Beekbergen

In het onderzoek naar aanleiding van de vondst van een dode man vorige week zondag in een vakantiewoning in Beekbergen zijn tot dusver geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een misdrijf. Het onderzoek zit daarmee in een afrondende fase.

De 51-jarige man werd vorige week zondag 16 april onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een woning op een vakantiepark in Beekbergen. De dood van de man en het grootschalige politieonderzoek op het vakantiepark dat daarop volgde, leidde bij de vaste bewoners en gasten van het park tot veel vragen en speculaties over de doodsoorzaak.

Geen aanwijzingen voor misdrijf

Omdat een misdrijf niet meteen kon worden uitgesloten, werd er die zondag direct een politieonderzoek ingesteld naar de precieze doods­oor­zaak. Zo is er forensisch onderzoek verricht op het lichaam van de man. Ook is er ook uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning in het vakantiepark gedaan. Dat onderzoek is nu in een afrondende fase. De conclusie is dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn gevonden die duiden op een misdrijf. De familie van de man is geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek en het lichaam is inmiddels vrijgegeven. Uit privacyoverwegingen doet de politie verder geen mededelingen over deze zaak en/of de achtergrond van de overleden man.