Automobilist na lange achtervolging aangehouden

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag na een lange achtervolging, die begon in de stad Groningen en eindigde in het Friese Morra, een 22-jarige automobilist uit Hoogezand aangehouden. De man verkeerde vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij weigerde echter mee te werken aan een bloedproef. Het rijbewijs van de bestuurder werd ingevorderd en vervolgens werd hij in een politiecel ingesloten.