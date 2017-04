Zorgen over toename salafisme in Nederlandse Marokkaanse moskeeën

Salafisme is een fundamentalistische stroming in de islam die de afgelopen jaren een opmars heeft gemaakt in de hoofdstad waarbij gematigde moskeeën binnen hun invloedssfeer zijn geraakt.

In een recent jaarrapport waarschuwt inlichtingendienst AIVD voor salafisten die meer gematigde moskeeën proberen over te nemen, soms met behulp van geweld, aldus de krant.

Ook gematigde moskeeën worden inmiddels beïnvloed door salafisten. De AIVD heeft al gewaarschuwd voor het risico van het geweld en de intimidatie die daar soms bij komt kijken. Ook gemeenten maken zich zorgen over de tendens, omdat sommige salafisten een anti-integratieboodschap uitdragen die voeding kan geven aan radicalisering. Tegelijk moet de overheid afstand houden tot de koers van religieuze instellingen vanwege de scheiding van kerk en staat.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid, een koepelorganisatie van moskeeën, wil een Nederlandse imamopleiding, zodat jongeren niet in Saoedi-Arabië gaan studeren.