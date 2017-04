Man opgepakt na aanrijding met motoragent

Een alerte politieagent hield vrijdagochtend rond 11.00 uur op de Vincentiusstraat in Geldrop een 44-jarige man uit Helmond aan. Hij werd gezocht omdat hij donderdagavond rond 19.00 uur in Eindhoven een motoragent aanreed in een gestolen auto.

Een surveillerende agent in burger zag die avond op de Eindhovense Marconilaan iemand rommelen in een geparkeerde auto. Een tweede man stapte vervolgens in het voertuig en hortend en stotend reed het tweetal weg. Toen de auto de agent naderde herkende de politieman de bestuurder als een bekende veelpleger. Hij vertrouwde de zaak niet en gaf zijn bevindingen door aan collega’s in de buurt. Uit informatie bleek dat de auto vermoedelijk gestolen was.

Achtervolging

De auto kreeg een stopteken, maar daar werd niet aan voldaan. Er ontstond een korte achtervolging, die eindigt op de Airbornelaan, waar de bestuurder tegen een lantaarnpaal knalt en vervolgens een motoragent aanrijdt. De bijrijder gaat ervandoor, maar wordt direct door de politie ingerekend. De bestuurder van de auto gaat er meteen in de gestolen auto vandoor.

Auto gevonden

Ongeveer een kwartier later krijgt de politie een melding dat er op een parkeerplaats aan de Nebostraat een zwaar beschadigde auto staat. Het blijkt te gaan om de gestolen auto. De bestuurder is nergens te bekennen.

Gesignaleerd

Omdat de agent de bestuurder had herkent werd de man gesignaleerd. Een agent in Geldrop had dit gezien en hij liep de man per toeval in Geldrop tegen het lijf. De verdachte werd direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Eindhoven. Daar zit de man nog vast voor verder onderzoek. Ook de bijrijder zit nog vast en wordt verhoord.

Getuigen

Het onderzoek richt zich onder meer op mogelijke getuigen van de aanrijding met de lantaarnpaal en de aanrijding met de motoragent. Iedereen die iets gezien heeft wordt verzocht op contact op te nemen met de politie.