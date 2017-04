Betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor zeevarenden

Zeevarenden krijgen betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. 'In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden voortaan een beroep doen op een verzekering', zo staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over wijzigingen in het internationale Maritiem Arbeidsverdrag, waar de ministerraad vrijdag mee heeft ingestemd.