Reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen vermaken zich prima

De twee recent in Nederland aangekomen reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen vermaken zich prima. Dit heeft Ouwehands Dierenpark in Rhenen vrijdag bekendgemaakt.

Video

'Momenteel verblijven zij nog in quarantaine om te wennen aan hun nieuwe omgeving', aldus het dierenpark dat ook onderstaande video online heeft geplaatst waar het mannetje Xing Ya zich tegoed aan de Nederlandse bamboe.

De twee reuzenpanda's kwamen vorige week na een lange reis te hebben gehad aan in Nederland. Vervolgens werden overgebracht naar hun nieuwe onderkomen in Pandasia waar zij hun eerste nacht hebben gehad die rustig is verlopen.

Nederlandse bamboe is ook lekker

Xing Ya & Wu Wen eten ook van de Nederlandse bamboe. Dat is goed nieuws, want reuzenpanda’s zijn erg kieskeurige eters. Vanuit China is er ook bamboe meegekomen dat ze lekker vinden. De twee reuzenpanda’s hebben inmiddels naast hun nachtverblijven ook de binnenverblijven verkent. Nieuwsgierig ontdekten zij de nieuwe omgeving.

Quarantaine

De reuzenpanda’s blijven nu eerst enkele weken in quarantaine alvorens zij, na de officiële opening van Pandasia, te zien zullen zijn voor bezoekers van Ouwehands Dierenpark. De exacte datum van de officiële opening is nog niet bekend.