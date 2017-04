Extra files door begin meivakantie

Het begin van de meivakantie zal op vrijdag 21 april extra files opleveren, verwacht de ANWB. Veel Nederlanders trekken er voor een aantal dagen op uit. Naast vakantiebestemmingen in eigen land reizen er ook veel mensen richting Duitsland en Frankrijk.

De meivakantie is dit jaar officieel van zaterdag 22 tot en met zondag 30 april. Maar er zijn nogal wat scholen die afwijken van die richtlijn.

Niettemin verwacht de afdeling verkeersinformatie van de ANWB vrijdag veel files op de weg. Vooral op de wegen naar de recreatiegebieden in het midden en zuiden van het land zal het ’s middags drukker zijn dan gebruikelijk. De filekans is het grootst op de snelwegen rond Amersfoort (A1, A28), de A12 Utrecht- Arnhem en op de wegen richting de Hollandse- en Zeeuwse kust.

Het jaarlijkse bloemencorso in de Bollenstreek zal vooral zaterdag 22 april voor verkeershinder zorgen. Dan trekt de stoet praalwagens van Noordwijk via de Keukenhof naar Haarlem. Een groot deel van de N208 zal zaterdag afgesloten zijn voor het verkeer. Verkeer naar de Keukenhof of het corso moet rekening houden met files op de N207.