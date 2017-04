Man en vrouw aangehouden na verkeersruzie

Surveillerende agenten kregen een melding dat twee inzittenden van een auto ruzie hadden met een fietser. Deze ruzie liep zo uit de hand dat de fietser werd geslagen door het duo. Eén van de belagers gebruikte daarbij een stuk gereedschap om mee te slaan. Uiteindelijk vertrok de automobilist in zijn auto. De passagier bleef achter op de Zaagmuldersweg. Een omstander had een foto gemaakt van de auto en het kenteken en liet deze foto zien aan agenten. Dankzij deze informatie kon de 38-jarige automobilist snel worden aangehouden. De 41-jarige passagiere was nog in de straat waar de ruzie was voorgevallen. Ze werd daar aangehouden. Beide verdachten werden overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten. Het 42-jarige slachtoffer werd inmiddels behandeld door het personeel van de ambulance. De man had onder andere een hoofdwond. Hij werd vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer doet vandaag aangifte. Nader onderzoek volgt dan ook.