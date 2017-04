24 maatregelen tegen wateroverlast én droogte Dommel

24 concrete maatregelen, vastgelegd in ‘Actieplan Leven-de-Dommel’, moeten zorgen voor een watersysteem dat tegen een stootje kan. In extreem natte én in droge situaties. Aanleiding is de wateroverlast die ontstond na de uitzonderlijke regenval in juni 2016. De maatregelen komen voort uit de vele gesprekken en WaterWerkplaatsen van het waterschap met betrokkenen in het gebied.

Juni 2016 en het klimaat

De wateroverlast kwam als een onaangename verrassing. In de hele maand juni werd het gebied van Tilburg tot Venlo opgeschrikt door extreem veel regen, lokaal meer dan 300 mm. Dat is tot 5x zoveel als gemiddeld in juni. Ongekend is dat verschillende buien elkaar in één maand opvolgden en steeds in hetzelfde gebied vielen. Sloten en beken en rioleringen konden al dat water niet aan en overstroomden. Het was klets- en kletsnat. Dat gaf veel schade en overlast, vooral bij agrariërs. In deze periode is het normaal gesproken eerder te droog dan te nat. Ook in de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI geldt 300 mm regen in één maand als een extreme situatie.

Alarmsignaal voor iedereen

Vooralsnog wordt de calamiteit beschouwd als een eerste stresstest voor de toekomstbestendigheid van het watersysteem. De klimaatverandering gaat meer extreme perioden gaat brengen. Daarom wordt juni 2016 niet als incident gezien, maar als een alarmsignaal. Niet alleen voor het waterschap, maar ook voor gemeenten, bewoners en bedrijven. Glas: “Overstromingen als in 1995 en wateroverlast van 2016 leren ons dat de situatie niet alleen urgent is, maar nu ook acuut”.

Realisme

Uitvoering van het actieplan moet zorgen voor een watersysteem dat tegen een stootje kan, in extreem natte én in droge situaties. Een waterschap kan wateroverlast nooit met 100% zekerheid voorkomen, dat is de realiteit. Wel is het zijn verantwoordelijkheid om schade door extreme neerslag of droogte in de toekomst te beperken. En dat kan alleen samen met alle partners in het gebied, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.